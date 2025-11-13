Le PSG a une piste pour remplacer Achraf Hakimi

Le Paris Saint-Germain n’a visiblement plus le choix. Le club de la capitale compte finalement recruter après la blessure d’Achraf Hakimi. La question s’était posée l’été dernier en prévision de la CAN 2025 mais finalement Paris n’avait pas accueilli un latéral droit supplémentaire pour jouer le rôle de doublure voire de concurrent du Marocain. A présent, il semble nécessaire de recruter, même si Luis Enrique a des options notamment avec Warren Zaïre-Emery. Ce jeudi, une piste est apparue du côté de la Colombie.

Le média Semana ainsi que le journaliste Julian Capera, qui collabore avec ESPN et qui a échangé avec les agents du joueur, révèlent que le PSG figure parmi les clubs qui suivent Daniel Muñoz. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le polyvalent défenseur est aussi dans le viseur de Chsela, de Manchester City et du FC Barcelone. Le journaliste évoque des contacts informels. Affaire à suivre…