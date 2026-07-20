Coupe du Monde 2026, Espagne : les joueurs ont été reçus au palais du roi Felipe VI

L’Espagne n’est pas prête de descendre de son nuage. Vainqueure de la Coupe du Monde 2026 après avoir battu l’Argentine en finale (1-0, a.p.), la Roja a accroché la deuxième étoile de son histoire, 16 ans après la victoire finale en Afrique du Sud. Revenus ce lundi à Madrid, les joueurs de Luis de la Fuente ont été accueillis par le roi Felipe VI et sa famille au palais royal de la Zarzuela, dans la banlieue madrilène.

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Le roi d'Espagne Felipe VI et sa famille posent avec l'équipe d'Espagne, vainqueure du Mondial 2026, aux côtés du trophée #BFM2 pic.twitter.com/r9EBasMdms — BFM (@BFMTV) July 20, 2026

Le roi d’Espagne en a profité pour féliciter les joueurs et le staff pour ce nouveau succès international. La famille royale ainsi que le groupe espagnol ont immortalisé ce moment avec une photo sur les marches du palais. Les joueurs de la Roja vont désormais rejoindre le Premier ministre Pedro Sánchez au siège du gouvernement, la Moncloa, avant de monter dans un bus à impériale pour atteindre la place de la célèbre fontaine de Cibeles, siège de la mairie de Madrid, aux alentours de 21 heures, où environ un million de personnes les attendent pour célébrer cette Coupe du Monde remportée.