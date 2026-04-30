Nantes, Vahid Halilhodzic : «si j’étais venu un mois plus tôt, c’était réglé»

Dix-septième du classement de Ligue 1, le FC Nantes est toujours à cinq points du barragiste (Auxerre), à quatre journées de la fin. Le maintien s’annonce très compliqué pour les Canaris. Revenu sur les bords de l’Erdre le 10 mars dernier pour essayer de les sauver, Vahid Halilhodzic pense qu’il aurait réussi sa mission s’il avait été recruté un peu avant.

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«Si j’étais venu un mois plus tôt, c’était réglé. Mais je n’aime pas parler de ça. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d’être venu. On a donné beaucoup d’énergie à ce groupe qui n’a pas été récompensé», a-t-il confié à la veille de recevoir l’Olympique de Marseille à la Beaujoire.