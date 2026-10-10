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Ligue 1

PSG - Le Mans : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
PSG 1-0 Le Mans

Après les affaires internationales, place maintenant aux affaires nationales. Le PSG retrouve son antre du Parc des Princes et reçoit le Mans (une rencontre à suivre à partir de 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato). Pour le moment le promu manceau étonne avec ses six points tandis que le club francilien a enfin repris son rythme de croisière avec deux victoires consécutives contre Brest et Marseille.

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Luis Enrique a accordé du repos à Dembele et Mendes. Les deux joueurs ont été remplacés dans le 4-3-3 du tacticien espagnol par Digne et Ferran Torres. Beraldo est titulaire au côté de Joao Neves et Dro au milieu de terrain. Godts et Akliouche animeront les ailes. De son côté, Patrick Videira mise sur un 3-1-4-2. Pas de Bourabaa qui s’est blessé avec la sélection algérienne. Il est remplacé par Laurey. L’étonnant Mafouta est associé à Diallo sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

PSG

4-3-3
Probable

Le Mans

3-5-2
Probable
Pub. le - MAJ le
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