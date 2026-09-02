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Stephan El Shaarawy fait son grand retour au Genoa

Par Allan Brevi
1 min.
Stephan El Shaarawy @Maxppp

Le Genoa a officialisé ce mercredi le retour de Stephan El Shaarawy, qui retrouve ainsi le club de ses débuts professionnels. Formé au sein du centre de formation rossoblù et lancé avec l’équipe première lors de la saison 2008-2009, l’international italien revient à Gênes après un parcours qui l’a notamment conduit à l’AC Milan, Monaco, au Shanghai Shenhua et à la Roma, à qui il a dit adieu en mai dernier. À 33 ans, il compte plus de 500 matches professionnels et plus de 100 buts au cours de sa carrière, avec notamment 32 sélections et 7 réalisations avec l’Italie.

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Cette arrivée représente forcément une opération chargée de sens pour le Genoa, mais aussi pour le joueur. Le directeur sportif Diego Lopez s’est réjoui de cette signature, estimant qu’El Shaarawy allait apporter « de la classe, de l’expérience et de l’identité » au club. De son côté, le principal intéressé n’a pas caché sa joie de retrouver les couleurs de son club formateur. « Revenir porter ce maillot, c’est un peu comme boucler la boucle », a-t-il expliqué. Une nouvelle étape qui marque donc le retour aux sources de l’ancien de l’ASM.

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