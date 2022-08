JT Foot Mercato : Manchester United va faire sauter la banque

La suite après cette publicité

Les Red Devils se montrer actif dans la dernière ligne droite du mercato

Deux cibles prioritaires semblent se dégager d'ici la clôture du marché des transferts. Malgré une première offre de 80 M€ refusée par l'Ajax Amsterdam, les Red Devils ont l'intention de revenir à la charge pour Antony. Une nouvelle offensive de 100 M€ bonus compris pourrait d'ailleurs être acceptée par le club hollandais et l'attaquant brésilien. L'Ajax serait déjà sur deux anciens de la maison qui sont en difficulté dans leurs clubs pour palier à son éventuel départ. Il s'agit d'Hakim Ziyech et de Justin Kluivert. L'autre priorité des Red Devils vient aussi du championnat néerlandais : Cody Gakpo. Manchester United devra aligner un montant oscillant entre 40 et 50 M€ pour s'attacher les services du batave. Enfin, plus surprenant cette fois-ci, c'est au poste de gardien que le club mancunien pourrait se renforcer. Le quotidien allemand Bild affirme que les Red Devils aimeraient engager le portier de l’Eintracht Francfort Kevin Trapp ! L'ancien gardien du PSG aurait même déjà fait l’objet d’une offre de la part des Mancuniens. Un contrat de 4 ans est évoqué. L'intéressé aurait quant à lui déjà donné son feu vert.

Des frictions en interne occurrent au PSG

Malgré un recrutement de qualité jusqu'à présent, le PSG ne semble pas encore rassasié. Un attaquant et un défenseur sont espérés. Mais pour le moment, le mercato parisien est paralysé à cause d'un dégraissage qui est encore loin d'être terminé malgré les départs de Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer, Eric Junior Dina-Ebimbe pour ne citer qu'eux, ça patine dans d'autres dossiers. Certains semblent en bonne voie comme ceux de Leandro Paredes à la Juventus, Ander Herrera à l'Athletic, ou encore Idrissa Gueye à Everton. Le journal L'Équipe rapporte que cette situation agace Christophe Galtier et Luis Campos. Les deux hommes commencent à être lassés par les méthodes d'Antero Henrique, qui est chargé du dégraissage. Ils trouvent ainsi que ce dernier est trop exigeant avec les clubs intéressés par les joueurs parisiens, et ne comprennent pas sa fermeté dans certains dossiers.

Les officiels du jour

International belge, Dedryck Boyata va quitter l'Allemagne pour rejoindre le championnat belge. Après trois saisons avec le Hertha Berlin, le défenseur de 31 ans quitte la Bundesliga pour rejoindre le Club Bruges. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et portera le numéro 28.

Our new No.2️⃣8️⃣! 😍 pic.twitter.com/4LHZa3xHOW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 23, 2022

Vendu par Nice à Watford contre 4 M€ l'hiver dernier, le latéral gauche ivoirien Hassane Kamara (28 ans) est déjà transféré. Le club anglais, qui évolue en Championship après sa relégation, a vendu son joueur à Udinese contre un chèque estimé à 20 M€. Le joueur va rester en prêt au sein du club anglais et rejoindra le club italien lors de la saison 2023/2024.