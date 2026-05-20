Paul Pogba sort du silence après la polémique du maillot de l’Argentine

Il y a quelques semaines, Paul Pogba avait déclenché malgré lui une polémique sur les réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 s’était mis en scène sur son compte Instagram avec une tenue d’entraînement de l’Argentine, et il n’en fallait pas plus pour susciter l’indignation de certains Français. Dans le nouvel épisode de l’émission The Bridge, coanimé par Aurélien Tchouameni et diffusé ce mercredi sur YouTube avec la présence de Medhi Benatia et Soprano, le champion du monde 2018 a attribué cette erreur à un manque d’attention.

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« Si j’ai compris la sauce ? Bah… pfff, ouais, j’ai vu un peu de commentaires : "comment tu peux porter un maillot de l’Argentine ?" Je n’ai même pas regardé l’Argentine, j’avais une paire de crampons, la nouvelle Adidas, on m’a envoyé les affaires, le survêt… et j’ai mis le maillot. Franchement, je suis sous contrat avec Adidas, les couleurs matchaient, ça n’avait rien à voir avec l’Argentine », s’est-il justifié.