Arsenal a tenté le coup pour un champion du monde 2026

Auteur d’une excellente saison avec l’Atlético de Madrid, qui lui a valu d’être appelé pour la Coupe du Monde 2026, Marc Pubill devrait encore être un des joueurs majeurs des Colchoneros pour la saison à venir. Il fait partie des piliers de l’Atlético de Madrid et Diego Simeone l’adore. Autant dire qu’un départ cet été est hors de question.

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Comme l’indique le journal AS, Arsenal a d’ailleurs tenté le coup. Les Gunners sont venus aux nouvelles pour un transfert, mais se sont vite heurtés à un mur, l’Atlético ayant immédiatement fermé la porte, considérant le défenseur central et latéral droit intransférable. Le joueur n’aurait de toute manière pas spécialement envie de partir, toujours selon le média.