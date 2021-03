Luka Jovic ne sait pas de quoi sera fait son avenir

La suite après cette publicité

Revenu à l'Eintracht Francfort cet hiver après un et demi au Real Madrid à se morfondre sur le banc et enchaîner les mauvaises prestations, Luka Jovic retrouve du temps de jeu, même si André Silva prend toute la lumière grâce à ses performances sur le terrain. Dans un entretien à Bild, le Serbe se dit heureux d'être revenu en Allemagne, lui qui a déjà inscrit trois buts depuis janvier.

Il ne pense pas encore à l'avenir même si les Aigles tenteront probablement de le conserver si ses belles performances se poursuivent. «J'y penserai à la fin de la saison. Pour le moment, je ne pense qu'à l'Eintracht et je travaille pour jouer du mieux possible les prochains matchs. En gros, tout est possible, car on ne sait jamais ce qui va se passer dans le football professionnel» révèle l'attaquant. Le voir revenir au Real Madrid est donc tout à fait possible.