Ligue des Nations : le Portugal domine le Danemark sans Cristiano Ronaldo, l’Allemagne de Jürgen Klopp gagne enfin

Après 24 heures rythmées par l’incroyable drama Cristiano Ronaldo, le Portugal se présentait au Danemark sans l’ancien Ballon d’Or. À l’occasion de ce troisième match de Ligue des Nations pour la Seleçao, c’est Bruno Fernandes qui héritait du brassard, titulaire dans le 4-2-3-1 aux côtés du nouveau numéro 7, Rafael Leão. Les Parisiens Nuno Mendes et Vitinha débutaient également, tandis que João Neves prenait place sur le banc. En face, Pierre-Émile Højbjerg disputait son 100e match sous les couleurs danoises. Malgré une entame de rencontre délicate, les Portugais trouvaient la faille grâce à João Cancelo. Le latéral du FC Barcelone récupérait le ballon près de la surface, avant un beau une-deux avec Ramos et de conclure d’un piqué contre Hermansen (0-1, 13e). Dix minutes plus tard, Leão passait tout proche du break, mais se faisait contrer. Sur l’action suivante, les Danois se projetaient en contre et égalisaient d’une magnifique enroulée signée Damsgaard (23e, 1-1). Mais pas de quoi faire frémir les Portugais : deux minutes plus tard, Gonçalo Ramos marquait son 100e but en carrière pour redonner l’avantage aux visiteurs (25e, 1-2).

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Devant à la pause, le Portugal a poussé pour aggraver la marque et était tout proche de faire le break d’entrée, mais la frappe de Fernandes était repoussée (47e). Mais les différents errements de la défense ont encore coûté cher, et Rasmus Højlund remettait encore les deux équipes à égalité… avant de réaliser la célébration SIU en hommage à son idole, CR7 (53e, 2-2). Mais portés par ces grandes individualités, le tenant en titre de cette Ligue des Nations marquait à nouveau, d’une tête de Vitinha sur un caviar de Fernandes (67e, 2-3). En fin de match, João Félix continuait sa belle série et marquait son 3e but en trois matchs (87e, 2-4) pour sceller le troisième succès des siens avec Jorge Jesus. Dans ce même groupe 4 de la Ligue A, le Pays de Galles a décroché son premier succès en cette année 2026 contre la Norvège d’un Erling Haaland fantomatique (2-1). Les Drillos se rendront d’ailleurs au Portugal, dimanche, pour leur dernier match dans cette trêve internationale.

Première victoire pour Klopp et les Allemands, les Pays-Bas s’évitent une première défaite sous Xavi

Dans les autres rencontres de ce multiplex, l’Allemagne espérait décrocher sa première victoire avec Jürgen Klopp contre la Serbie. Dans une Allianz Arena qui avait pris en grippe l’ancien entraîneur de Dortmund avant le match, la Nationalmannschaft s’est imposée (2-0), portée par un très bon Florian Wirtz. Un succès qui place néanmoins les coéquipiers du joueur de Liverpool à la troisième place de la poule 2 de la Ligue A, derrière la Grèce et les Pays-Bas qui se sont séparés sur un nul (2-2). Dominés par les partenaires de Vangelis Pavlidis en première mi-temps, les Néerlandais sont revenus avec de meilleures intentions après la pause pour éviter un premier revers sous les commandes de Xavi.

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Dans le groupe 3 de la Ligue B, l’Irlande pensait s’offrir un match tranquille face à l’Autriche, après être rentré aux vestiaires avec un avantage de deux buts. Mais les Irlandais ont finalement été rattrapés par les partenaires de Konrad Laimer (2-2), au terme d’une rencontre au contexte particulier. Le match a notamment été interrompu deux minutes, après des jets de balles de tennis de la part des supporters irlandais sur la pelouse en protestation contre la tenue des matchs face à Israël. Enfin, dans le groupe 1 de la Ligue D, Malte et Gibraltar se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Ligue A

Groupe 2

Allemagne 2-0 Serbie : Tom Bischoff (40e) et Florian Wirtz (61e)

Grèce 2-2 Pays-Bas : Fotis Ioannidis (23e) et Giorgos Masouras (45e+2) / Virgil van Dijk (59e) et Tijjani Reijnders (89e)

Groupe 4

Danemark 2-4 Portugal : Mikkel Damsgaard (23e) et Rasmus Höjlund (53e) / João Cancelo (13e), Gonçalo Ramos (25e), Vitinha (67e) et João Félix (87e)

Pays de Galles 2-1 Norvège : Daniel James (38e) et Neco Williams (48e) / Oscar Bobb (11e)

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Ligue B

Groupe 3

Irlande 2-2 Autriche : Troy Parrott (12e, 45e) / Alexander Prass (72e) et Michael Gregoritsch (77e)

Israël 0-0 Kosovo

Ligue D

Groupe 1

Malte 1-1 Gibraltar : Joseph Mbong (53e) / James Scanlon (61e)