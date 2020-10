FC Barcelone : Josep Bartomeu sur le point d'imposer une forte réduction des salaires

Décidément le Covid-19 fait bien du mal aux grandes institutions du monde du football. Alors que l’on apprenait le mois dernier que le Real Madrid prévoyait une seconde baisse des salaires pour ses joueurs à hauteur de 10 à 20% pour ainsi faire face aux pertes continues causées par les matches à huis clos et autres, le FC Barcelone serait, semblerait-il, en train de prendre une décision similaire si l’on en croit les dires du quotidien espagnol As ce jeudi. En effet ce dernier annonce que le club catalan a décidé d’imposer une réduction des salaires de 30% et attend désormais de négocier avec l’ensemble du personnel concerné.

La réduction serait urgente et doit être clôturée dans les trois semaines à venir. Il est également mentionné qu’en cas de désaccord entre les parties, il y a de grandes chances que cela se termine devant les tribunaux dans le cas où le club imposerait cette réduction en l’absence d’accord. Une situation qui ne devrait pas apaiser les tensions dans un club où tout n’est pas forcement tout beau tout rose en ce moment.