Mourinho se prononce sur l’épineux cas Julian Alvarez

De passage face à la presse ce jeudi matin à la veille d’affronter le Betis en Liga, José Mourinho (63 ans) a été questionné sur le feuilleton Julian Alvarez. Pour rappel, l’Argentin a demandé à quitter l’Atlético de Madrid afin de rejoindre le club de ses rêves, à savoir le FC Barcelone. Mais il a été retenu par les Colchoneros, qui ont refusé toutes les offres le concernant. Celle de 150 M€ annoncée par Florentino Pérez durant la campagne présidentielle au sein de la Casa Blanca a subi le même sort. Devant les journalistes, Mourinho a donc répondu au sujet de l’Araignée.

La suite après cette publicité

«Cette situation… personne ne la connaît mieux que Diego Simeone. Et il n’y a rien à en dire de plus. Ce que je dis d’habitude, c’est que lorsqu’un joueur n’est pas satisfait, il doit l’être au plus tard le 1er septembre, sinon il ne joue pas. J’ai le sentiment que depuis hier, et au moins jusqu’à la fin de la saison, il sera un joueur important pour son club.» Les Colchoneros espèrent que ce sera le cas.