L2 : Sochaux refuse de décaler le choc face à Caen malgré les funérailles de l’épouse de Stéphane Moulin

Un refus qui risque de faire réagir… Malgré le deuil de Stéphane Moulin, le coach du SM Caen, Sochaux a confirmé sa volonté de disputer, ce samedi, le match de la 19e journée de Ligue 2 face à Caen. De ce fait, ce choc du haut de tableau se déroulera donc bien le même jour que les funérailles de l’épouse de l’entraîneur normand. Actuel troisième de Ligue 2, le club du Doubs a notamment justifié son choix par des raisons logistiques.

«Le FC Sochaux-Montbéliard a appris mercredi avec une grande tristesse la disparition d’Armelle Moulin, l’épouse de Stéphane Moulin, entraîneur du Stade Malherbe Caen. L’ensemble du FCSM compatit à l’immense peine ressentie par Stéphane Moulin et ses proches. Il aurait aimé pouvoir donner suite à la demande du SM Caen de changer le jour ou l’horaire de la rencontre de la 19e journée de Ligue 2 BKT entre les deux équipes. Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en terme d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h», indique ainsi le communiqué des Lionceaux…

