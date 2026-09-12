Kylian Mbappé : «je ne pense pas être égoïste»

Décidément, Kylian Mbappé aura fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Entre ses déclarations pleines d’assurance concernant le Ballon d’Or et ses récentes confidences sur les succès du PSG depuis son départ, Mbappé a fait parler de lui par sa franchise. Que cela soit dans une interview accordée à France Football, parue intégralement ce vendredi soir, ou en conférence de presse, le joueur formé à Monaco a le don de susciter des débats. Ce soir, l’une des autres phrases de son entretien à FF risque de faire parler. Souvent pointé du doigt comme étant parfois perso ou peu porté sur les tâches défensives, l’attaquant de 27 ans a répondu à sa manière en expliquant qu’il ne se considère pas comme étant égoïste :

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«Je ne pense pas qu’un attaquant soit égoïste. Il a un rapport particulier avec le but. Comme un gardien. Et on ne dit pas de lui qu’il est égoïste. Pourtant, c’est le poste où tu es le plus détaché du collectif et il en a toutes les caractéristiques. Tu as un entraîneur particulier, tu t’échauffes seul. Là où j’ai joué, je n’ai jamais vu un gars marquer, son équipe perdre et être content. Et je n’ai jamais été comme ça. Pour moi, c’est vraiment ça l’égoïsme : penser à soi à tout prix. J’ai une certaine obsession pour marquer parce que c’est ce qu’on me demande, mais je ne pense pas être égoïste. Tu n’es pas le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France (39 passes décisives, ndlr) si tu es égoïste.»