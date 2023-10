Emmanuel Petit cartonne les joueurs de l’OL !

La situation de l’OL fait couler énormément d’encre à l’heure actuelle. Lanterne rouge de Ligue 1, le club basé à Lyon vit l’une des saisons les plus noires de son histoire dans l’élite. Ne comptant que 3 points à l’heure actuelle au bout de neuf journées, les Gones iront à Marseille ce dimanche pour y défier l’OM dans un Olympico pour le moins déséquilibré (20h45). La préparation de ce match glacial a d’ailleurs été perturbée ce mardi par un événement peu commun. Agacé des révélations faites par un de ses joueurs à son égard, Fabio Grosso a décidé d’annuler la séance du mardi après-midi en guise de sanction. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le tacticien transalpin a tenu à donner sa version des faits dans cette chasse à la taupe qui a tenu en haleine toute la communauté lyonnaise cette semaine.

Encore sur les antennes de RMC dans cette même émission Rothen s’enflamme où avaient eu lieu ces révélations, c’était autour d’Emmanuel Petit de vider son sac sur la situation rhodanienne. Pour lui, les joueurs sont les uniques responsables de cette situation catastrophique : «moi je suis joueur, chaque année je reste dans le vestiaire lyonnais, je vois que ce club en est là alors qu’il jouait la Ligue des champions, luttait pour le titre et qu’il était une référence. Qu’est-ce que je ferais ? Je me débrouille sur le terrain. Et si je vois qu’il y en a un qui ne se dépouille pas, je l’attrape avec les autres et on fait la loi dans le vestiaire. Sinon rends ta licence ! Si tu n’as pas le caractère et la personnalité, rends ta licence et fais un autre métier ! C’est quoi le b.a-ba d’un sportif de haut niveau ?! C’est le dépassement de soi, c’est subir les critiques, c’est se relancer quand tu as un genou à terre. Ces mecs-là se cachent derrière leur petit doigt en permanence, ils écoutent ce qu’on dit dans la presse: 'c’est l’entraîneur le responsable’ ; 'c’est Aulas’ ; 'c’est Textor’… et eux se dédouanent en permanence ! Vous, les joueurs, puisque vous nous écoutez apparemment : VOUS êtes les responsables de cette situation ! A vous de sortir le club de cette ornière.»