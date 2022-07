Les nouveaux plans du Real Madrid avec Karim Benzema

La suite après cette publicité

Des joueurs indiscutables au Real Madrid, il y en a à la pelle. Mais s'il y en a bien un que les Merengues ne peuvent se permettre de perdre, c'est bien Karim Benzema. Contrairement à des joueurs comme Luka Modric par exemple, le Français n'a même pas de véritable remplaçant en cas de blessure ou d'absence, et Carlo Ancelotti sait qu'il est le leader incontesté de son attaque.

Mais forcément, l'âge du Français invite les Madrilènes à se poser des questions. Pas forcément sur ses prestations, puisqu'il n'a sûrement jamais été aussi bon que cette saison, mais sur son remplaçant sur le moyen/long terme. Du côté de AS, on nous dévoile plus d'informations sur sa situation aujourd'hui. On apprend notamment que le joueur pourrait bien avoir une clause cachée dans son contrat.

Une prolongation automatique ?

En cas d'obtention du Ballon d'Or - ce qui semble tout à fait réaliste - son contrat serait automatiquement prolongé d'un an, jusqu'en 2024 donc. Le tout, avec un joli bonus financier. Ce qui arrange bien le Real Madrid, puisque le média espagnol nous explique que dans les bureaux du Bernabéu, on compte sur le Français pour les deux prochaines saisons.

Le média explique qu'en 2024, Erling Haaland aura une clause qui lui permettra de se libérer de Manchester City plutôt facilement, et que les Merengues passeront à l'attaque pour faire du Norvégien le remplaçant du joueur formé à l'OL. Karim Benzema sera donc le leader offensif des Merengues jusqu'à l'été 2024, où il devra laisser sa place. Benzema et le Real Madrid, c'est donc loin d'être fini !