La presse anglaise fracasse le PSG

La suite après cette publicité

On doute que les joueurs du PSG s'amusent à lire la presse anglaise ce mercredi matin. Elle exulte devant la présence de Manchester City en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire et salue la performance des hommes de Pep Guardiola. Mais elle souligne également le raté parisien, et principalement l'attitude des joueurs de Mauricio Pochettino après le deuxième but des Citizens, avec l'expulsion de Di Maria et plusieurs tacles sévères.

« Di Maria a prouvé à Arsène Wenger qu'il avait raison », expose ainsi le Daily Mail, revenant sur les déclarations de l'entraîneur français après le match aller, qui avait mis en avant la fragilité mentale des joueurs parisiens. Mais la plus grosse charge est à mettre au compte du Daily Telegraph. « Un PSG agressif et pathétique prouve que l'argent ne peut pas acheter la classe. Un carton rouge, des plongeons, des discussions incessantes avec l'arbitre, voilà à quoi s'occupent les Parisiens », peut-on lire dans un article au vitriol.

Neymar invité à venir affronter les défenseurs anglais en Premier League

Malgré le rappel du refus de la Super League, le PSG se voit reprocher son comportement sur la pelouse. « Le géant français a tenu bon et résisté à la tentation des milliards offerts par la concurrence séparatiste. Mais sur le terrain, ils ne sont pas des parangons de vertu. » Puis c'est Neymar qui récolte les foudres suivantes. « Alors que City l'étouffait, il est devenu irritable comme ses coéquipiers, affrontant Bernardo Silva après s'être pris un coup sur la cheville. » Puis le journal anglais demande au Brésilien de venir se tester en Premier League.

« Un vrai défi serait d'essayer de se tester en Angleterre, où les gémissements ne seraient pas tolérés. La question serait posée de savoir s'il pourrait prendre le dessus sur des joueurs comme Kyle Walker - ou sur le grand nombre d'arrières droits de classe internationale en Premier League – de manière régulière ». Sur la rencontre d'hier soir, Kyle Walker a pris le dessus sur le Brésilien, c'est une certitude. Le dernier tacle sur le PSG est venu de Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United et consultant sur BT Sport. « A la fin, c'était embarrassant pour le PSG, pourtant une équipe pleine d'expérience et de leaders ». Qu'on a trop peu vu en action.