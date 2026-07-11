Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM SPL

Mercato : Francisco Trincão va rejoindre Al-Ahli

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Francisco Trincão @Maxppp

Al-Ahli a trouvé le remplaçant de Riyad Mahrez. Selon nos informations, le transfert de Francisco Trincão est sur le point d’être bouclé. Le club saoudien et le Sporting CP règlent en ce moment les derniers détails liés aux modalités du transfert, qui rapportera environ 45 M€ à la formation lisboète. Sauf retournement de situation, l’international portugais (19 sélections) va donc signer un contrat de 4 ans et touchera un salaire de 11 M€ par an en Saudi Pro League.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Al Ahli a également tenté un dernier coup sur le marché des transferts. Toujours selon nos informations, le club saoudien a formulé une ultime approche pour convaincre Mason Greenwood de rejoindre ses rangs. Une offensive finalement repoussée par l’attaquant anglais de l’OM, qui est en passe de rejoindre Fenerbahçe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Liga Portugal
Ahli
Sporting
Francisco Trincão

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Ahli Logo Al Ahli
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Francisco Trincão Francisco Trincão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier