Mercato : Francisco Trincão va rejoindre Al-Ahli

Al-Ahli a trouvé le remplaçant de Riyad Mahrez. Selon nos informations, le transfert de Francisco Trincão est sur le point d’être bouclé. Le club saoudien et le Sporting CP règlent en ce moment les derniers détails liés aux modalités du transfert, qui rapportera environ 45 M€ à la formation lisboète. Sauf retournement de situation, l’international portugais (19 sélections) va donc signer un contrat de 4 ans et touchera un salaire de 11 M€ par an en Saudi Pro League.

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Dans le même temps, Al Ahli a également tenté un dernier coup sur le marché des transferts. Toujours selon nos informations, le club saoudien a formulé une ultime approche pour convaincre Mason Greenwood de rejoindre ses rangs. Une offensive finalement repoussée par l’attaquant anglais de l’OM, qui est en passe de rejoindre Fenerbahçe.