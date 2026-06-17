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EdF : les remplaçants accrochés par la New England Revolution Academy

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Comme annoncé avant la Coupe du Monde, l’équipe de France disputera, le lendemain de ses matchs au Mondial, des rencontres amicales avec les joueurs n’ayant pas été alignés la veille. Après la victoire contre le Sénégal, les remplaçants des Bleus ont ainsi affronté les jeunes de la New England Revolution Academy ce mercredi à 17h.

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Menés par des joueurs comme Mateta, Akliouche et Lucas Digne, les Bleus n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0. Kylian Mbappé, présent en tribunes avec le staff vidéo, a assisté à la rencontre. Le rythme n’a pas été très élevé, mais l’objectif de Didier Deschamps était avant tout de garder son groupe en forme.

Pub. le - MAJ le
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