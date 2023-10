PL : Mohamed Salah joueur du mois de septembre

Troisième de Premier League, Liverpool réalise un début de saison solide et point à une unité de Manchester City et Arsenal. Bien installés dans la course au titre, les Reds peuvent remercier Mohamed Salah. L’ailier égyptien a été décisif sur les dernières semaines. S’il reste sur deux doublés lors des deux derniers matches, il a été plébiscité en septembre.

L’ancien de Chelsea et de l’AS Roma a été élu meilleur joueur du mois de septembre par les fans de Premier League. Une belle récompense pour celui qui a marqué deux buts et délivré deux offrandes en quatre rencontres sur cette période.