Barça : la prolongation de Xavi en bonne voie

Si le mercato estival s’est achevé vendredi dernier, le FC Barcelone a encore quelques dossiers à gérer en ce début de saison, et pas des moindres avec notamment la prolongation de contrat de son entraîneur, Xavi Hernandez. Et cette dernière pourrait rapidement prendre forme. En effet, Joan Laporta, le président du club catalan, et le technicien ibérique, encore sous contrat avec les Blaugranas jusqu’à la fin de l’exercice en cours, c’est-à-dire jusqu’en juin 2024, se sont mis d’accord sur un renouvellement du bail pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026, comme le révèlent nos confrères espagnols de Marca.

Les négociations concernant la prolongation de Xavi ont d’ailleurs commencé il y a plusieurs mois. Même si les différentes parties étaient faites pour s’entendre, les discussions se sont prolongées dans le temps. Néanmoins, les derniers détails ont été validés par les différentes parties prenantes de ce dossier et l’officialisation devrait donc intervenir rapidement, précise en ce sens le média basé à Madrid. Pour rappel, l’entraîneur barcelonais a dirigé 94 rencontres en étant sur le banc du FC Barcelone avec un bilan de 59 victoires, 16 nuls et 19 défaites pour 178 buts inscrits contre 93 concédés en compétitions officielles.