PSG : une nouvelle piste étonnante pour remplacer Christophe Galtier !

C’est dans un peu moins d’une semaine qu’une grosse partie de la saison du PSG va se jouer. En cas d’élimination face au Bayern Munich en huitièmes de Ligue des Champions, on pourra déjà pratiquement parler de saison ratée pour les Parisiens, quel que soit le dénouement en Ligue 1. Et forcément, Christophe Galtier sait qu’il joue gros sur ce match retour en Bavière.

Il faut dire que le PSG a déjà commencé à travailler sur de possibles remplaçants. Comme dévoilé par nos soins, Luis Campos a déjà discuté avec José Mourinho. Nasser al-Khelaïfi lui serait plutôt chaud pour rapatrier Thomas Tuchel, alors que l’Émir lui rêve encore de Zinedine Zidane. Le nom de Thiago Motta, ancien milieu du club francilien, a également filtré dans la presse italienne. Et voilà qu’en Écosse, on dévoile une nouvelle piste.

Les dirigeants du PSG pensent à lui

Il s’agit de Steven Gerrard, joueur légendaire qu’il est inutile de présenter. Il y a quelques jours, déjà, une rumeur avait fuité dans la presse britannique. Et visiblement, c’est du sérieux, comme l’indique le Scottish Daily Express. Actuellement sans club après une belle étape aux Rangers, remportant le titre en 2020/2021, et une aventure un peu plus difficile à Aston Villa, il plairait beaucoup aux décideurs parisiens.

Son nom a ainsi été discuté au sein de l’état-major parisien selon le journal écossais. Gregory Vignal, ancien adjoint de Gerrard, a notamment confirmé l’intérêt du champion de France pour l’ancien milieu des Three Lions au média : « je suis sûr qu’il est prêt pour reprendre un nouveau projet, il est fort mentalement. Pourquoi pas le PSG ? Ils ont parlé de lui ». Affaire à suivre…