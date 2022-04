OM, Nice, Rennes : qui a le meilleur calendrier ?

Juste avant la trêve internationale, la place de deuxième a beaucoup changé. Avec sa probante victoire contre Metz, les Rennais sont passés seconds alors que l'OM et l'OGC Nice s'affrontaient à l'Orange Vélodrome. Les Marseillais, victorieux, ont réussi à récupérer seuls la place de dauphin du PSG, reléguant les Aiglons à trois points et les Rennais à deux.

La suite après cette publicité

Ce samedi, l'Olympique de Marseille se déplace du côté de l'AS Saint-Etienne pour essayer de conserver sa seconde place et pourquoi pas creuser l'écart avec ses plus proches poursuivants. En effet, Rennes se déplace, quelques heures plus tôt, à Nice dans un match entre le troisième et le quatrième de Ligue 1. Une rencontre au sommet et une opposition de style qui fera beaucoup de mal aux vaincus, mais aussi aux deux formations si elles font match nul.

Nice semble avoir le calendrier le plus clément

Les Aiglons ne doivent pas se retrouver avec six points de retard sur la seconde place ce samedi soir. Car, il ne restera huit matches (plus la finale de la Coupe de France) et que ceux-ci semblent plus abordables.

Les Niçois vont recevoir à quatre reprises dont trois fois des clubs en difficulté (ASSE, Troyes et Lorient). L'avant-dernière journée devrait aussi être cruciale puisque ce sont les Dogues qui vont se présenter à l'Allianz Riviera. Au rayon des matches qui semblent compliqués, les joueurs de Christophe Galtier se déplaceront à Monaco le week-end du 20 avril.

C'est un peu moins simple pour Rennes

Les Bretons ont récupéré une place sur le podium à la faveur des rencontres du week-end d'avant-trêve. Mais les joueurs de Bruno Génésio, impressionnants ces derniers temps, devront affronter l'AS Monaco, le Racing Club de Strasbourg, aller à Nantes et surtout finir sur deux journées compliquées en recevant Marseille et en allant à Lille.

Sur cette phase de huit rencontres, quatre rencontres se joueront au Roazhon Park dont ceux contre l'OM, contre Monaco. Les déplacements les plus périlleux semblent être à Lille (J38), à Nantes (J36) et à Strasbourg, le week-end du 20 avril. Ce qui pourrait rassurer les joueurs du club de Pinault serait probablement de jeter un œil au calendrier de l'OM.

Ca va être chaud pour l'OM

Les Marseillais vont devoir aller faire un résultat dans le Forez ce samedi s'ils veulent avoir un peu d'air pour la suite, car ça va être bouillant. Outre la Ligue Europa Conference, qui va prendre des forces, les Olympiens iront au Parc des Princes le week-end du 16 avril pour y jouer le PSG, recevront l'Olympique Lyonnais le 1er mai et donc iront à Rennes à la J37.

Sinon, ce ne sera pas si simple. les Marseillais vont recevoir Montpellier puis Nantes, avant d'aller du côté de Reims. Enfin, ils iront à Lorient lors de la J36 et surtout finiront par un match bouillant à l'Orange Vélodrome contre un Racing Club de Strasbourg de Julien Stéphan plus que surprenant cette saison. Il va falloir être solide et bien conjuguer l'Europe et le championnat domestique à Marseille...