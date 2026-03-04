CdF : Toulouse élimine l’OM aux tirs au but et verra les demies !

Pour son troisième match à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devait confirmer la victoire spectaculaire acquise dimanche dernier face à l’OL (3-2). Le club phocéen affrontait Toulouse, un adversaire plus abordable que les Gones, mais le nouvel homme fort des Olympiens avait paradoxalement plus de pression sur les épaules. Obligé de cravacher en Ligue 1 pour espérer décrocher un billet en Ligue des Champions, l’OM a fait de la Coupe de France l’une de ses priorités. Un objectif devenu plus atteignable depuis l’élimination précoce du rival parisien. Tout le Vélodrome n’attendait donc pas autre chose qu’une victoire dans ce quart de finale disputé à domicile contre le TFC. Pour ce rendez-vous, Beye avait choisi de sortir l’équipe type dans un 4-3-3 avec Rulli dans le but, le quatuor Weah-Balerdi-Aguerd-Medina en défense, un entrejeu composé d’Abdelli, Kondogbia et du revenant Vermeeren et une attaque à trois avec Greenwood, Aubameyang et Paixão. En face, Carles Martinez Novell avait lui aussi sorti l’artillerie lourde avec Haug, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibé, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Emersonn et Gboho.

En quête d’un sacre dans la compétition depuis 1989, l’OM débutait la rencontre de la meilleure des manières. Accroché par Nicolaisen après seulement vingt secondes de jeu, Greenwood obtenait et transformait un penalty (1-0, 2e). L’Anglais est par la même occasion devenu le premier joueur à inscrire au moins 6 buts lors d’une saison en Coupe de France depuis Djibril Cissé en 2006-2007. Marseille ne pouvait pas mieux démarrer les débats et la soirée s’annonçait longue pour les Pitchouns. Mais si les Phocéens dominaient, Abdelli n’était pas vraiment au même diapason pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Souvent dépassé, l’ancien Angevin était épargné par l’arbitre après une faute involontaire sur Sidibé, avant de récolter un carton jaune dès la 10e minute après une faute sur McKenzie. Malgré la domination globale de l’OM, le match était ouvert et les Toulousains ont déjoué les pronostics en faisant mouche sur le premier corner du match.

Toulouse n’a rien lâché

Cresswell devançait Aguerd de la tête et Gboho était là pour reprendre un ballon mal renvoyé par Rulli (1-1, 13e). Le TFC avait réussi le plus dur et l’OM encaissait son premier but dans la compétition. Un coup dur pour les hommes d’Habib Beye qui contrôlaient le cuir, même s’ils devaient surtout se contenter de tentatives lointaines de Paixão (20e), Vermeeren (29e), Kondogbia (30e) et Abdelli (33e) pour créer le danger devant le but d’Haug. Au retour des vestiaires, Beye sanctionnait logiquement la piètre prestation d’Abdelli en le remplaçant par le jeune Nwaneri. Un changement qui n’a pas apporté de la stabilité à l’OM puisque c’est à ce moment que le TFC a pris le dessus dans le cœur du jeu. Un réveil qui aurait pu être fatal aux Phocéens si Rulli n’avait pas empêché Balerdi de marquer contre son camp sur une tentative d’Emersonn (51e), avant de sauver les meubles face à Nicolaisen (52e) et Methalie (55e).

Malheureusement pour les hommes de Martinez Novell, Paixão a signé un but de grande classe pour redonner l’avantage aux siens dans la foulée (2-1, 56e). Le but du KO ? Eh bien non ! Comme de nombreuses équipes de Premier League, Toulouse est impressionnant sur coup de pied arrêté et c’est le géant Cresswell qui est arrivé lancé pour crucifier Rulli d’une tête imparable au premier poteau (2-2, 60e). Revenu deux fois au score, le TFC était ensuite sauvé par sa transversale (67e). En fin de match, c’est encore un corner qui a fait vaciller l’OM. Rulli est cette fois-ci bien sorti, mais l’Argentin est totalement passé à travers. Heureusement pour lui, Paixão a évité le pire (87e). Au final, il a fallu passer par la séance des tirs au but pour connaître le vainqueur de ce duel. Un exercice qui a été fatal à l’OM après les échecs de Balerdi et Nwaneri (2-2, 4 tab 3). Les Toulousains rejoignent Strasbourg et Nice dans le dernier carré en attendant le choc de demain entre l’OL et Lens.

