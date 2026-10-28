L’Espagne reporte la journée de Copa del Rey

La Fédération espagnole de football a annoncé ce mercredi le report de l’intégralité des rencontres prévues dans ses compétitions nationales, en raison du terrible accident ferroviaire survenu dans la province de Tolède. Les 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi, programmés ce mercredi après-midi et soir, sont concernés par cette décision. La RFEF a expliqué vouloir témoigner de sa solidarité envers les victimes et leurs proches, alors que l’Espagne est frappée par une tragédie de grande ampleur. Les nouvelles dates et les horaires des rencontres reportées seront communiqués ultérieurement.

La suite après cette publicité

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Rey



ℹ️ https://t.co/HSp94pZ9hB https://t.co/PlpaaAg1Ig — RFEF (@rfef) October 28, 2026

Le drame s’est produit dans la matinée à proximité d’Urda, en Castille-La Manche, où deux trains à grande vitesse, un AVE de Renfe et un convoi de la compagnie Iryo, sont entrés en collision. Selon les premières informations relayées par les médias espagnols, le bilan provisoire faisait état d’au moins 30 morts et de nombreux blessés, tandis que les secours poursuivaient leurs opérations. Les premières pistes évoquent une possible erreur humaine après l’arrêt d’un des trains sur la voie, mais les circonstances exactes du choc restent à établir. La circulation ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et l’Andalousie a également été interrompue. La RFEF a rendu hommage aux victimes et assuré qu’elle se tenait à la disposition des autorités pour apporter son aide.