PSG : que devient l’ancien titi et champion du monde U20 Jean-Christophe Bahebeck ?

Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck a fait partie de cette génération dorée championne du monde U20 en 2013 aux côtés de Paul Pogba, Mario Lemina, Lucas Digne, Geoffrey Kondogbia, Alphonse Areola, Florian Thauvin, Jordan Veretout ou encore Kurt Zouma. Le joueur né en 1993 a connu toutes les catégories de jeunes de l’équipe de France, des U16 jusqu’aux Espoirs, avant de multiplier les escales aux quatre coins du globe : Troyes, Valenciennes et Saint-Étienne en France, Pescara en Italie, Utrecht aux Pays-Bas, le Partizan Belgrade en Serbie, et enfin Palmaflor en Bolivie en 2022. Sa signature en Bolivie à seulement 28 ans avait surpris à l’époque.

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« L’ancien grand espoir du Paris Saint-Germain est la nouvelle recrue des Fieras de Quillacollo. Le club affirme qu’il sera son joueur vedette pour cette année. Un énorme coup », écrivait le média bolivien Red Uno en 2022. Même le quotidien espagnol AS exprimait sa surprise : « Palmaflor frappe fort sur le marché des transferts : le club recrute Bahebeck, ancien du PSG et attaquant français champion du monde en 2013. Il avait même eu l’occasion de partager le vestiaire avec Zlatan Ibrahimović, l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien. »

De la Bolivie à éducateur

Quant au joueur, il avait justifié sa décision par l’envie de vivre une nouvelle expérience, loin de tout ce qu’il avait connu jusqu’alors. Les mots de Zulay Pogba, épouse de Paul originaire de Bolivie, avaient également dissipé ses doutes d’après ce qu’il avait confié en février en 2022: « j’ai pris cette décision après une mauvaise expérience au Partizan Belgrade. C’était un changement radical et un nouveau départ. J’avais eu de bons échos sur le pays grâce à la femme de Pogba, et je trouve le football latino-américain magnifique, je l’ai remarqué avec Gignac. J’aime le défi et les nouvelles aventures, et j’aime voyager », expliquait Bahebeck au média bolivien El Diario.

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L’aventure durera une seule saison, Bahebeck marquera deux petits buts en 15 matchs, et son club loupera son objectif de qualification en Copa Libertadores après une élimination en demi-finale du championnat face au club de The Strongest. Depuis cette expérience, l’ancien Parisien a pris la décision de prendre sa retraite, sans pour autant couper avec le football. Depuis plusieurs mois, le natif de Saint-Denis entraîne les U10 de Persan, son tout premier club (Val-d’Oise, 95).

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« J’aimerais revoir ces sourires d’enfant. Aujourd’hui tout s’est professionnalisé trop tôt, à des âges où il ne faut même pas y penser. Bien sûr, il faut de la rigueur pour progresser, mais le foot, c’est d’abord un jeu, un plaisir. C’est ce que j’ai perdu au fil de ma carrière, confiait-il récemment à Foot Amateur. J’entraîne trois-quatre fois par semaine, c’est une sensation particulière : leur apprendre ce qu’on m’a transmis, les voir progresser. Quand ils appliquent une leçon la semaine d’après, j’ai un sourire bête sur le banc. Je ne crie pas en match. Même s’ils galèrent, je les laisse expérimenter pour le lendemain. À 9-10 ans, pas de consignes d’adultes : je veux qu’ils réfléchissent ensemble, qu’ils s’entraident ». Après avoir couru derrière une carrière, le voilà désormais heureux de faire grandir celles des autres.