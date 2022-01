PSG : Mauricio Pochettino a multiplié les axes de travail cette semaine

La suite après cette publicité

Il y a eu de la sueur cette semaine au Camp des Loges. Sans trêve internationale, ni match en milieu de semaine, Mauricio Pochettino et son staff technique ont pu enchaîner les séances et donc les organisations tactiques. En conférence de presse, le coach parisien a décrit le contenu de ses séances et s'est dit très satisfait du travail accompli. Selon lui, son équipe progresse car elle peut enfin avoir le temps de revêtir le bleu de chauffe.

«On a travaillé sur tous les secteurs de jeu mais principalement dans le jeu de possession. On a travaillé ça, pour créer des mécanismes, des mouvements, des possibilités de faire mal à l’adversaire, mais aussi de se protéger de l’adversaire en travaillant les transitions défensives, le travail des milieux, le travail de pression. Il y a aussi la partie physique. Quand on joue tous les 3 jours, on met plutôt l’accent sur la récupération. » Il s'agit maintenant de traduire cela sur le terrain.