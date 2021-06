Bordeaux : Gérard Lopez est confiant pour le rachat du club

Ce lundi, les candidats au rachat de Bordeaux ont formulé une offre définitive auprès de la banque Rothschild. Parmi eux, Gérard Lopez. L’ancien président de Lille a fait une offre et semble être très optimiste dans ce dossier. Il a déjà rencontré le maire et le président de la métropole.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Équipe, Gérard Lopez semble confiant dans le rachat du club. Il a affiché son optimisme à ses différents interlocuteurs concernant la probabilité que sa candidature aille au bout. Il semble avoir la surface financière la plus conséquente et serait donc largement devant Quillot ou le duo Rigo/Williams. Son projet semble également plus ambitieux puisqu’il souhaite acquérir le Matmut Atlantique, le Haillan et a surtout affirmé viser le top 5 en championnat en investissant plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts dès cet été.