La Fédération française de football a officialisé ce mardi la candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA. Après avoir obtenu lundi le soutien unanime de l’UEFA, le patron du football français franchit une nouvelle étape dans son ambition de défier Gianni Infantino. À 62 ans, le dirigeant français a désormais le feu vert de sa propre fédération pour se lancer dans cette bataille électorale. Le scrutin est programmé le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, où les 211 associations membres de la FIFA seront appelées à voter. Cette annonce intervient à la veille de la clôture du dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre. L’UEFA a donc réussi à arrêter son choix après plusieurs semaines de recherches infructueuses pour trouver une personnalité susceptible de porter son opposition au président sortant.

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Ce choix constitue un tournant dans la campagne qui se prépare face à Gianni Infantino, installé à la tête de la FIFA depuis 2016. Philippe Diallo avait progressivement pris ses distances avec le dirigeant italo-suisse au cours des derniers mois, après avoir pourtant signé une lettre de soutien avant la Coupe du Monde 2026. Le président de la FFF avait ensuite vivement critiqué sa gouvernance, estimant que ses initiatives avaient porté atteinte à l’image et à l’unité du football. L’UEFA a finalement décidé de miser sur son profil d’administrateur et sur son poids institutionnel pour incarner une alternative. La tâche s’annonce néanmoins particulièrement complexe, à l’heure où Infantino dispose de soutiens importants dans les différentes confédérations et compterait déjà entre 80 et 90 voix favorables. Mais Diallo devra convaincre bien au-delà du continent européen pour espérer faire basculer le scrutin.

Diallo justifie son choix

Au cours d’une conférence de presse organisée au siège de la FFF, Philippe Diallo a expliqué son choix. «Le point presse prend une coloration différente. Même s’il y avait des sujets importants. Je vais centrer mon propos sur la FIFA. Depuis plusieurs mois, un an, une série de décisions de la FIFA - je pense au Prix de la Paix (remis à Donald Trump), à la répartition des revenus de la Coupe du monde 2026, au carton rouge de Balogun, à la durée de la mi-temps de la Coupe du monde, à la création de la société commerciale…, tout cela souvent prises de manière solitaire - ont choqué le monde du football de manière très large. Des valeurs de notre sport ont été bafouées. La confiance placée dans notre organisation et son président a été rompue. Chacun aurait pu rester en tant qu’observateur. Beaucoup ont pensé qu’il était temps de dire stop à ces dérives. Elles ont nui à l’image du foot et lui a fait perdre en crédibilité sans compter le poison de la division. Partout. Dans le cadre d’un processus démocratique, il est temps qu’une autre voix porte une voix plus respectueuse du foot. Mes collègues de l’UEFA m’ont sollicité il y a quelques jours pour que je puisse porter cette voix au sein du monde du football. Je n’étais pas initialement candidat, mais l’insistance de mes collègues européens et d’autres sollicitations m’ont conduit à accepter d’être le candidat. Ce matin, j’en ai débattu avec le comex et il m’a apporté son soutien à l’unanimité. C’est une responsabilité que je mesure. Je le fais pour être en ligne et en adéquation avec ce que nous avons dit depuis cet été. Et même avant. J’ai été le porte-parole à l’occasion de la Coupe du monde pour revoir les prize money, un des premiers à dénoncer le projet de société commerciale prévu par le président de la FIFA. Pour être en cohérence avec ces prises de position que je partage avec de nombreuses fédérations dans le monde et je crois avec les supporters, je ne pouvais pas me dérober.», a-t-il affirmé.

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Dans la suite de sa prise de parole, Diallo a rappelé l’importante histoire de la France à Zurich. «La France a une responsabilité particulière, elle est un des membres fondateurs de la FIFA. Nous avions une légitimité historique à intervenir sur le débat et sportivement la France occupe une des trois premières places depuis 15 ans, en ayant joué 4 des 8 derniers finales de Coupe du monde. Depuis 30 ans, j’ai travaillé auprès des clubs pros, négocié avec des syndicats, j’ai travaillé à la réforme des transferts en 2000, en étant un des membres de la commission de la FIFA, du comex de l’UEFA… J’ai - je crois - l’expérience, les convictions, les valeurs. Ma candidature apparaît comme crédible face à l’actuelle direction de la FIFA. Ma candidature soulève l’espoir d’un changement. C’est le soutien de mon comex et de l’UEFA me font prononcer ces mots. Je ne veux pas simplement être le porteur d’une voix différente mais je veux gagner. Car ce qu’il se passe a choqué et ne correspond pas à l’avenir du football. Ce n’est pas une campagne de témoignage mais je m’engage dans une campagne pour gagner. Je sais ma vision partagée largement et c’est pour cela que je suis candidat à la présidence de la FIFA. L’actualité s’est précipitée ces derniers jours». S’il venait à être élu à la FIFA en mars prochain, sa succession à la tête de la FFF deviendrait un dossier prioritaire. Jean-Michel Aulas, actuel vice-président délégué, apparaît comme le premier concerné puisqu’il serait chargé d’assurer l’intérim en cas de vacance du poste. Marc Keller, président du RC Strasbourg et membre du Comité exécutif, ainsi que Vincent Labrune, patron de la LFP et membre de cette instance, figurent parmi les autres profils à surveiller. Les statuts fédéraux prévoient toutefois que le successeur soit choisi parmi les membres du Comex, sur proposition de celui-ci. Pour rappel, les autres candidats annoncés à la présidence de la FIFA sont Gianni Infantino, président sortant, Kozo Tashima, ancien président de la Fédération japonaise, et Ramon Vega, ancien international suisse passé par Tottenham.