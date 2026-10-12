PSG : IShowSpeed lance un défi à Khvicha Kvaratskhelia

Connu pour son immense admiration pour Cristiano Ronaldo, l’influenceur IShowSpeed a une nouvelle fois fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Le célèbre streamer américain a partagé un moment particulièrement animé avec Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant du PSG, lors d’une session diffusée sur Twitch. Les deux hommes, qui vouent une admiration similaire à CR7, se sont d’abord affrontés manette en main sur FC 27. Mais c’est bien le Géorgien qui a pris le dessus sur le créateur de contenu, provoquant la frustration de ce dernier. Malgré sa défaite, Speed n’a pas perdu son sens de la provocation, allant jusqu’à affirmer qu’il était « le meilleur joueur du monde ».

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SPEED tells Kvara how to CELEBRATE when he SCORES against Manchester CITY in the UCL next WEEK https://t.co/2rlsY9DXiC — NET MIX COMMUNITY (@netmix_) October 12, 2026

Mais le plus intéressant est venu ensuite. Toujours fidèle à son admiration pour Ronaldo, IShowSpeed a lancé un défi au Parisien pour son prochain but : reproduire une célébration inspirée de CR7, accompagnée d’une chorégraphie aussi surprenante que difficile à réaliser sur un terrain. Une demande qui a visiblement amusé Kvaratskhelia. Buteur ce week-end contre Le Mans, le Géorgien pourrait avoir l’occasion de relever ce défi lors du prochain rendez-vous européen du PSG, notamment face à Manchester City en Ligue des Champions, ce mercredi. Reste à savoir s’il jouera le jeu et offrira à Speed une nouvelle séquence qui fera le tour des réseaux sociaux…