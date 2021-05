Liga : la fin de saison catastrophique du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Jeudi 29 avril. Le FC Barcelone accueille Granada au Camp Nou dans un match plus qu'important en vue de la course au titre. Après une seconde partie de saison quasi-parfaite, avec cette élimination face au PSG et ce Clasico perdu comme seules tâches sur le tableau, les Catalans ont la possibilité de prendre la tête du championnat. Une victoire face à des Andalous qui n'ont plus grand-chose à jouer permettrait aux troupes de Ronald Koeman de passer leader, mais pas que. Trois points qui assureraient aussi aux Catalans de ne dépendre que d'eux-mêmes pour s'emparer du titre national. Seulement... il y a eu défaite, sur le score de 2-1. Le début de la fin, en quelque sorte, puisque même si les chances de sacre ne s'étaient pas évaporées pour autant, les semaines qui ont suivi ont été tout aussi mauvaises.

Il y a eu cette victoire 3-2 face à Valence, alors que les deux clubs de Madrid ont également remporté leur rencontre au cours de ce week-end, mais ensuite, les Barcelonais n'ont pas su profiter de ce match décisif face à l'Atlético (0-0) ni du nul du Real Madrid face à Séville (2-2) sur le même week-end de la 35e journée pour frapper un coup. Derrière, un nouveau nul face à Levante (3-3), puis une défaite contre le Celta (2-1), pendant que les deux formations de la capitale ont assuré avec deux victoires. Une chute inattendue, qui soulève plusieurs questions et qui va en tout cas visiblement sceller l'avenir de Ronald Koeman sur le banc de touche du Camp Nou. Mais avant tout, comment expliquer cette chute pas forcément attendue ?

Des joueurs pointés du doigt

Et bien le côté physique est l'une des premières explications à avancer. Certains joueurs ont montré des signes de fatigue évidents lors de ces dernières semaines de compétition, à l'image de Pedri au milieu de terrain. Dans ce sens, la gestion de Ronald Koeman, peu partisan des rotations, a été critiquée. Tout comme sa difficulté à réagir et à bousculer les choses en cours de match, avec des changements tardifs et/ou contestables qui n'apportent souvent pas le second souffle espéré à l'équipe. Le manque d'opportunités accordées à certains joueurs comme Riqui Puig ou Francisco Trincao fait aussi parler à Barcelone. Viennent ensuite d'autres paramètres, plus structurels pourrait-on dire, et conséquence de l'héritage néfaste laissé par la direction de Josep Maria Bartomeu. Il est évident que le fait de manquer d'un vrai numéro 9 - à l'heure où Karim Benzema et Luis Suarez rapportent des points aux deux rivaux - se fait sentir.

Le secteur défensif est aussi considéré comme le point faible de l'équipe, et ce alors que le passage en 3-5-2 avait permis de combler les lacunes et les déficiences pendant un temps. Des soucis d'un point de vue individuel aussi, à l'image de Gerard Piqué, qui est probablement le plus grand perdant de cette fin de saison. Après sa longue absence suite à sa blessure au genou, le défenseur catalan a enchaîné les prestations très médiocres, à tel point que beaucoup en Catalogne estiment qu'il n'aurait pas dû retrouver sa place de titulaire. Marc-André ter Stegen, Sergio Busquets, Sergi Roberto ou Miralem Pjanic sont eux aussi, à des degrés moindres et différents, cibles de critiques. Autant dire qu'il risque d'y avoir beaucoup de mouvement à Barcelone lors du mercato estival...