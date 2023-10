EdF : Didier Deschamps dédramatise pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Muet lors des quatre derniers matches du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé traverse une période de disette remarquée. Hier, après la victoire à Rennes (3-1), Ousmane Dembélé assurait que son coéquipier était tout simplement un peu fatigué. Ce lundi, Didier Deschamps ne veut pas s’inquiéter lui non plus.

« Il n’est pas dans une période d’efficacité. Pour un joueur comme lui, ça se voit un peu plus. Sur l’occasion qu’il a hier, il le sait… Mais en deuxième période, il était beaucoup plus disponible, mobile. On ne va pas refaire l’historique. Tout ce qu’il a eu cet été, même s’il est en pleine possession de ses moyens, il a le droit lui aussi d’avoir, dans cette cadence infernale, une période où il est un peu moins bien. Il a le sourire, il est heureux d’être là. Il a un rôle important avec l’équipe de France. Ça serait bien qu’il retrouve son efficacité avec nous », a-t-il confié en conférence de presse.