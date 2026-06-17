Real Madrid : Dani Ceballos va résilier son contrat

Cette fois, c’est bel et bien terminé entre Dani Ceballos et le Real Madrid. D’après les informations de AS, le milieu de terrain et la direction du club ont trouvé un accord pour résilier, à un an de la fin de son contrat. Il va se retrouver libre pour faciliter son départ vers sa nouvelle destination.

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Mieux encore pour les Madrilènes, c’est Ceballos lui-même qui s’est dit prêt à renoncer à sa dernière année pour pouvoir filer du côté du Betis. Son club formateur compte lui proposer un bail de 5 ans, alors qu’il en était parti à l’été 2017 pour 16 M€ afin de rejoindre la Casa Blanca. Ces derniers jours, le joueur de 29 ans a refusé l’Ajax et même l’OM l’été dernier.