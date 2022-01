PSG : la défense, un sacré casse-tête à venir pour Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a largement surclassé le Stade de Reims (4-0). Une rencontre marquée par la première titularisation de la saison au Parc des Princes de Sergio Ramos (35 ans). Solide dans les duels, autoritaire et surtout buteur (2-0, 62e), l'Espagnol a montré que ses pépins physiques étaient derrière lui et qu'il était enfin prêt à retrouver son meilleur niveau.

Épargné jusque-là avec la longue absence de l'ancien capitaine du Real Madrid, Mauricio Pochettino a désormais devant lui un sacré chantier avec ses défenseurs centraux. Alors que nombres d'observateurs réclament une défense à trois avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe, l'Argentin est resté dans une défense à quatre face à Reims. Il veut mettre le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions dans les meilleures dispositions avant de voir plus loin. Pochettino s'est d'abord attardé sur la performance globale de l'Espagnol au micro de Prime Vidéo : «Je pense que c'est important pour lui de jouer 90 minutes, en plus avec un but, il valide tout ça. Il était bien jusqu'à la fin, on lui a demandé et il nous a dit qu'il allait bien. Et on a encore du temps pour travailler sa forme physique. Ce qu'il faut c'est que tous les joueurs soient disponibles. Certains vont aller en sélection et on espère que Sergio ou Kimpembe iront bien. Ca sera du management.»

«On a trois défenseurs centraux internationaux de classe mondiale»

Sauf que l'entraîneur parisien le sait, Ramos n'a pas été recruté pour jouer les seconds rôles et il devra gérer avec attention le déclassement de Presnel Kimpembe dans la hiérarchie s'il installe le champion du monde 2010 aux côtés de Marquinhos dans une défense à quatre. Pour l'instant, la question ne se pose pas pour l'Argentin qui doit jongler avec les états de forme des uns et des autres ou les absences. «On a trois défenseurs centraux internationaux de classe mondiale. On n'aura pas Marquinhos pour le match contre Nice. C'est important d'avoir cette rotation pour pouvoir utiliser tous les joueurs. Cela permet aussi de protéger Kimpembe qui joue beaucoup», a-t-il confié en conférence de presse.

Pour le moment Pochettino botte en touche concernant la concurrence extrême au poste de défenseur central. Mais à trois semaines du choc face au Real Madrid en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, le coach du PSG n'a plus vraiment le temps d'attendre. Sauf que le calendrier va lui faciliter la tâche puisque le capitaine Marquinhos manquera la réception de Nice en Coupe de France (lundi 31, 8e de finale). L'occasion pour l'ancien coach de Tottenham de tester et peaufiner l'association entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. En attendant les retrouvailles avec son ancienne équipe, l'Espagnol a la possibilité de retrouver toutes ses capacités physiques et ainsi immiscer un peu plus le doute dans la tête de son entraîneur. Celui-ci pourrait alors tenter un coup au Parc des princes le 15 février prochain…