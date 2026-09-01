Sporting : tout est bouclé pour Daniel Bragança au Torino

Daniel Bragança va rejoindre le Torino. Selon nos informations, le milieu de terrain portugais va s’engager avec le club turinois dans le cadre d’un prêt payant à 5 M€. L’opération est désormais bouclée entre les différentes parties, avec les derniers détails administratifs à finaliser.

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Le joueur est actuellement en route pour l’Italie et doit arriver à Turin dans les prochaines heures. Daniel Bragança passera ensuite sa visite médicale avant de signer son contrat avec le Torino ce mardi soir. Le milieu de terrain va donc découvrir la Serie A après son expérience au Portugal.