Serie A : le match Udinese-Atalanta reporté

Dans le cadre de la 10e journée de Serie A, l'Udinese devait accueillir l'Atalanta Bergame ce dimanche, à la Dacia Arena. Le coup d'envoi devait être donné à 15h mais le match ne se disputera pas aujourd'hui.

Suite à des intempéries, et avec une pelouse complètement détrempée, les arbitres ont décidé que le terrain n'était pas praticable. La Ligue a alors reporté cette rencontre à une date ultérieure.

OFFICIAL: #UdineseAtalanta has been postponed due to the wet conditions.#ForzaUdinese #AlèUdin