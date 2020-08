Rivaldo donne ses conseils à Lionel Messi

C’est tout bonnement l’information importante du moment. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone, pour de bon. Une annonce qui ne manque pas de faire réagir une planète football sous le choc. Ancien attaquant du FC Barcelone notamment, la star brésilienne Rivaldo s’est exprimé dans les colonnes du Mirror, assurant qu’il était triste si Messi venait à s’en aller. Mais rejoindre l’équipe entraînée par Pep Guardiola ne serait pas une mauvaise idée selon le Brésilien.

«Manchester City pourrait être la meilleure option pour Messi en tant que prochain club. Il a 33 ans mais sa qualité et son talent sont indiscutables et je pense qu'il lui reste encore quelques années au sommet. Il pourrait rapidement commencer à briller en Angleterre», affirme-t-il avant d’évoquer la relation particulière qu'entretiennent les deux intéressés. «Guardiola a une connaissance approfondie des capacités de Messi et trouverait une solution pour l'intégrer rapidement dans l'équipe et tirer le meilleur parti de lui.»