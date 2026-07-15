Menu Rechercher
Commenter 47
Coupe du Monde

Le Nigeria chambre les Bleus après leur élimination face à l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
@Maxppp

La défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde a inspiré la sélection nigériane. Sur son compte X, le Nigeria a publié une pique directement adressée aux Bleus : « Battre l’Espagne n’est pas donné à tout le monde. » Un message moqueur qui rappelle que les Super Eagles avaient, eux, réussi à faire tomber la Roja sur la scène mondiale.

La suite après cette publicité

Le Nigeria fait référence à sa victoire contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 1998 (3-2). Ce succès avait contribué à l’élimination des Espagnols dès la phase de groupes, derrière le Nigeria, premier avec six points, et le Paraguay, deuxième avec cinq unités. Vingt-huit ans plus tard, les Super Eagles ont ressorti ce souvenir pour chambrer une équipe de France incapable d’imiter leur exploit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (47)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Nigeria
Espagne
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Nigeria Flag Nigeria
Espagne Flag Espagne
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier