Le Nigeria chambre les Bleus après leur élimination face à l’Espagne
La défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde a inspiré la sélection nigériane. Sur son compte X, le Nigeria a publié une pique directement adressée aux Bleus : « Battre l’Espagne n’est pas donné à tout le monde. » Un message moqueur qui rappelle que les Super Eagles avaient, eux, réussi à faire tomber la Roja sur la scène mondiale.
Beating Spain isn’t for everyone pic.twitter.com/14jzDQNT2z— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) July 14, 2026
Le Nigeria fait référence à sa victoire contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 1998 (3-2). Ce succès avait contribué à l’élimination des Espagnols dès la phase de groupes, derrière le Nigeria, premier avec six points, et le Paraguay, deuxième avec cinq unités. Vingt-huit ans plus tard, les Super Eagles ont ressorti ce souvenir pour chambrer une équipe de France incapable d’imiter leur exploit.
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