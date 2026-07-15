Le Nigeria chambre les Bleus après leur élimination face à l’Espagne

La défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde a inspiré la sélection nigériane. Sur son compte X, le Nigeria a publié une pique directement adressée aux Bleus : « Battre l’Espagne n’est pas donné à tout le monde. » Un message moqueur qui rappelle que les Super Eagles avaient, eux, réussi à faire tomber la Roja sur la scène mondiale.

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Beating Spain isn’t for everyone pic.twitter.com/14jzDQNT2z — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) July 14, 2026

Le Nigeria fait référence à sa victoire contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 1998 (3-2). Ce succès avait contribué à l’élimination des Espagnols dès la phase de groupes, derrière le Nigeria, premier avec six points, et le Paraguay, deuxième avec cinq unités. Vingt-huit ans plus tard, les Super Eagles ont ressorti ce souvenir pour chambrer une équipe de France incapable d’imiter leur exploit.