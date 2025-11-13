Barça : Lamine Yamal a eu très peur

Lamine Yamal continue de faire les gros titres en Espagne après le choix de la Roja de le renvoyer à Barcelone. La fédération espagnole accuse le club catalan de ne pas avoir prévenu que le joueur allait consulter un spécialiste de la pubalgie lundi matin, tandis que les Blaugranas assurent qu’ils l’ont fait dès dimanche. Qui dit vrai ? Cette nuit, le célèbre présentateur d’El Chiringuito, Josep Pedrerol, a donné sa version. Et selon lui, la star du Barça a eu peur de rejouer avec son équipe nationale.

« On me dit que Lamine Yamal avait peur. Peur de la blessure. Ses amis lui ont dit : « si tu vas en sélection, attention, quelque chose de plus grave peut t’arriver ». Il a commencé à recevoir des messages de ce type et il a dit à un membre du Barça : « j’ai peur d’aller en sélection ». À partir de là, il y a un médecin belge, qui travaille essentiellement avec le PSG et les joueurs de NBA, qui a pu aller à Barcelone lundi. (…) Il fait l’examen et après ça, le médecin lui dit qu’il fallait un traitement entre sept et dix jours ». La suite, vous la connaissez.