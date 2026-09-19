Ligue 1 : le Paris FC dompte Strasbourg et monte provisoirement à la 2e place

Liam Rosenior et le Paris FC poursuivent leur début de saison de rêve en Ligue 1. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les Parisiens (5e) recevaient Strasbourg (6e) pour le compte de cette 5e journée du championnat de France, ce samedi, au Stade Jean-Bouin. Très incisifs dans le pressing, les joueurs de Liam Rosenior ont rapidement mis à contribution la défense alsacienne et le portier Filip Jörgensen, auteur de trois parades face à Lassine Sinayoko (5e, 15e) et Luca Koleosho (7e) en un quart d’heure. À la 18e minute de jeu, le couperet tombait finalement, de la très belle patte gauche d’Ilan Kebbal. À la suite d’une erreur de relance des hommes d’Hugo Oliveira, Sinayoko trouvait l’ailier sur le côté droit.

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En première intention, l’international algérien (4 sélections) reprenait le ballon du pied gauche pour lober parfaitement Jörgensen et déjà faire exulter le public francilien de Jean-Bouin (1-0). La première réalisation de la saison en Ligue 1 de l’ancien joueur du Stade de Reims venait alors concrétiser l’excellente entame de rencontre du PFC, très propre techniquement avec le ballon et bien compact derrière face à des Alsaciens en manque d’inspiration. À la mi-temps, les statistiques étaient sans appel : 11 tirs (dont 4 cadrés) pour Paris, 60% de possession de balle pour les partenaires de Pierre Lees-Melou. En face, Strasbourg terminait le premier acte sans le moindre tir tenté, pour la seconde fois sur ses 44 derniers matchs de Ligue 1.

Retrouvailles gagnantes pour Liam Rosenior

En seconde période, les Strasbourgeois revenaient avec plus d’envie et étaient tout proches de recoller au score dès les premiers instants : après un sublime centre de Yassine venu de la droite, la tête de Nanasi était stoppée par Trapp (48e). Une première occasion qui a donné le ton pour les Strasbourgeois, désireux de faire mieux pour revenir dans la partie. Plus haut en phase défensive, le RCSA s’exposait à la force offensive parisienne et a finalement concédé le break juste avant l’heure de jeu. À la suite d’une passe de Mitchell interceptée par Lopez, le trio Kebbal-Sinayoko-Lopez partait en transition sur le côté droit. Décalé à droite, l’ex-milieu de terrain de l’OM centrait alors vers Pablo Pagis, qui reprenait le ballon d’une belle demi-volée dans la surface pour tromper Jörgensen (57e, 2-0). Recruté cet été en provenance de Lorient, l’ancien Lorientais a donc ouvert son compteur-but avec le PFC, au bout de son cinquième match officiel avec le club parisien. De quoi sans doute effacer la déception de sa non-convocation en Équipe de France, lui qui avait été pré-sélectionné par Zinédine Zidane.

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Quelques minutes plus tard, le Paris FC a même eu l’opportunité de sceller sa victoire en inscrivant un troisième but, mais Koleosho - lancé dans la profondeur par Pagis - ne parvenait finalement pas à trouver le cadre du pied gauche (65e). Si le Paris FC a largement dominé les débats durant 87 minutes, un CSC de Moustapha Mbow redonnait espoir aux visiteurs en fin de partie (88e, 2-1). Malgré les six minutes de temps additionnel laissées, le PFC a conservé son avantage. Ce succès (2-1) permet ainsi à Paris de boucler ses cinq premières rencontres de la saison avec un bilan très prometteur (trois victoires, deux nuls). En attendant le déplacement de Rennes à Lyon ce samedi soir (20h45), ainsi que celui de Lille à Nice dimanche après-midi (17h15), Liam Rosenior et ses troupes occupent la deuxième place de la Ligue 1, un classement mérité au vu du jeu proposé par l’équipe de l’ex-coach de Strasbourg, chahuté par ses anciens supporters. Au retour de la trêve internationale, le Paris FC ira à Lorient (le 10 octobre, 20h45). En face, Strasbourg enchaîne un deuxième match sans victoire et est 6e. Les Alsaciens iront, eux, sur la pelouse du Gym dans trois semaines (le 11 octobre, 15h).