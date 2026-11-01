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Ligue 1

Paris FC : le festival de Lassine Sinayoko contre Monaco

Par Sasha Nahon
1 min.
Sinayoko @Maxppp
Paris FC 3-1 Monaco
winamax
1 2.35 N 3.40 2 2.65 1er pari remboursé

Lassine Sinayoko continue d’impressionner sous les couleurs du Paris FC. Ce dimanche après-midi, l’attaquant malien a été le grand artisan de la victoire parisienne face à l’AS Monaco (3-1). Déjà auteur d’un doublé en première période, avec deux réalisations inscrites à la 38e puis à la 44e minute, Sinayoko s’est également illustré dans un rôle de passeur après la pause. À la 74e minute, parfaitement lancé dans la profondeur, il s’est défait de la défense monégasque avant de temporiser intelligemment dans la surface. Plutôt que de tenter sa chance, il a servi Pagis, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Une troisième contribution décisive dans cette rencontre pour le Malien, qui a fait vivre un après-midi particulièrement compliqué à l’arrière-garde monégasque.

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Pablo Pagis enfonce l'AS Monaco 😱

Lassine Sinayoko se BALADE dans la défense monégasque et offre une passe décisive parfaite à son coéquipier 👏

#PFCASM
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Arrivé cet été en provenance de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko réalise un excellent début de saison avec le club de la capitale. Grâce à son doublé, l’attaquant prend seul la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec huit réalisations. Il occupe également la deuxième place du classement des passeurs avec cinq offrandes. Des statistiques qui témoignent de son importance dans l’attaque parisienne, aussi bien à la finition que dans la création d’occasions. Sa capacité à faire la différence dans la profondeur et à jouer pour ses partenaires s’est une nouvelle fois révélée précieuse face à Monaco. Cette victoire permet également au Paris FC de grimper à la quatrième place du championnat, confirmant son très bon début de saison.

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