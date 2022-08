PSG : Christophe Galtier veut rencontrer les supporters

La suite après cette publicité

Christophe Galtier veut apaiser les tensions et faire les choses bien dans son nouveau club. Après l'échec cuisant en Ligue des champions et la désillusion en 8èmes de finale face au Real Madrid l'année dernière, les supporters du PSG avaient décidé de faire part de leur colère à cet égard, et notamment envers la direction en place, jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu a expliqué, lors d'un entretien accordé au Parisien ce vendredi, qu'il avait l'intention d'échanger avec eux prochainement.

« Il faudra trouver le temps. Je les rencontrerai, ça, c’est sûr ! Partout où je suis allé, je les ai rencontrés. Je le ferai de nouveau avec plaisir. Ces dernières années, je n’ai pas vu le Parc plein, on est venus jouer le titre ici avec Lille, il n’y avait pas de spectateurs, en Coupe de France avec Lille, personne, avec Nice, personne. Finalement, ça fait deux ans que je vois le stade vide. Mais je me souviens avoir été là contre Naples, avec le but de Di Maria à la fin (en octobre 2018 en Ligue des champions), ça poussait fort », a ainsi lâché le technicien français de 55 ans. Les fans parisiens apprécieront.