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Le vestiaire de l’Atlético de Madrid est dévasté

Par Allan Brevi
1 min.
Atlético Madrid @Maxppp
Elche Atlético

Le vestiaire de l’Atlético de Madrid traverse une période particulièrement difficile après la défaite en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, perdue aux tirs au but. À neuf jours de la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, l’atmosphère serait lourde en interne, avec un groupe marqué mentalement par ce rendez-vous manqué. Dans Carrusel Deportivo, le journaliste Pedro Fullana a décrit une équipe touchée, évoquant des joueurs anéantis et un vestiaire dévasté après ce revers difficile à digérer.

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Au-delà de la frustration sportive, c’est surtout l’impact psychologique qui inquiète. Certains cadres, comme Koke ou même Antoine Griezmann, auraient particulièrement accusé le coup… Le retour à Madrid aurait été marqué par un silence total, symbole d’un groupe en état de choc. Désormais, l’enjeu est double pour l’Atlético : retrouver des forces mentales avant d’affronter Arsenal en C1, tout en essayant de relancer une dynamique positive en championnat. Les Colchoneros iront à Elche ce mercredi à l’occasion de la 33e journée de Liga.

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