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Real Madrid : le groupe convoqué pour le déplacement à Valence

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
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Le Real Madrid devra composer avec quatre absences pour son déplacement sur la pelouse de Valence, ce samedi soir (21h), dans le cadre de la 12e journée de Liga. José Mourinho ne pourra pas compter sur Raúl Asencio et Rodrygo, toujours en phase de récupération, ni sur Ferland Mendy, qui n’est pas encore suffisamment prêt pour retrouver la compétition. Vinícius Júnior manquera également à l’appel, mais pour une autre raison : l’attaquant brésilien purgera le dernier match de sa suspension en championnat, après son expulsion face à Villarreal.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @ValenciaCF
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Malgré ces forfaits, le technicien portugais pourra s’appuyer sur plusieurs retours, notamment ceux d’Aurélien Tchouameni et d’Arda Güler, ménagés lors du déplacement victorieux à Athènes en Ligue des Champions. Les Madrilènes tenteront de poursuivre leur série de succès à Mestalla et de rester au contact des premières places avant la trêve internationale.

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