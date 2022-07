États-Unis : la pépite Paxten Aaronson marche dans les pas de son frère Brenden

La suite après cette publicité

Alors que la sélection américaine est en progrès constant depuis 2-3 ans et que de nombreuses pépites sont en train d'éclore, l'Europe du football a découvert cette saison de manière plus assidue un certain Brenden Aaronson. Leader technique du Red Bull Salzbourg avec qui il a fait le doublé coupe - championnat tout en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le milieu offensif américain a signé à Leeds United pour rejoindre son ancien coach Jesse Marsch. Un transfert record à 32,84 M€ qui en fait le deuxième joueur américain le plus cher de l'histoire après Christian Pulisic parti à Chelsea contre 64 M€. Révélé à Philadelphie avant de partir en Europe, Brenden Aaronson a laissé derrière lui sa famille et notamment son frère Paxten. Mais ce dernier pourrait faire le grand saut et le rejoindre à l'avenir. Seulement âgé de 18 ans, celui qui est né à Medford dans le New Jersey ne cesse de monter en puissance depuis quelques mois. Déjà évoqué en mars dernier parmi nos 15 pépites à suivre en MLS cette saison, le milieu offensif capable aussi d'évoluer en tant que numéro 9 crève de plus en plus l'écran.

En club déjà, le droitier sort d'une première saison convaincante en 2021 avec 16 matches disputés pour 3 buts. Continuant à s'installer en équipe première, il a commencé à jouer de plus en plus au fil des semaines (10 rencontres) mais n'a pas encore pu se forger un statut de titulaire. Néanmoins, il va revenir au sein de Philadelphia Union avec confiance lors des prochains jours. Sélectionné lors de la Coupe de la CONCACAF U20 avec les États-Unis, Paxten Aaronson a démarré la compétition dans la peau d'un remplaçant avant de finir incontournable. Marquant 2 buts en poules contre Saint-Kitts (10-0), muet contre le Canada (2-2) et passeur décisif contre Cuba (3-0), il s'est distingué d'une belle entrée en jeu lors du huitième de finale contre le Nicaragua (5-0). Finalement c'est lors du quart de finale contre le Costa Rica (2-0) qu'il met tout le monde d'accord avec un doublé précieux synonyme de qualification pour la Coupe du monde U20 2023 qui se déroulera en Indonésie.

Sacré avec les États-Unis et meilleur joueur du tournoi

Avant la rencontre contre le Costa Rica, il avait notamment affiché son ressenti pour Concacaf.com sur sa première compétition avec le maillot américain :« cela a été une expérience formidable pour moi. C'est mon premier vrai tournoi international dans une équipe nationale où vous pouvez gagner quelque chose à la fin, et bien sûr me qualifier pour les Jeux olympiques (2024 ndlr) et la Coupe du monde (U20 2023), donc il y a de grandes choses en jeu et j'embrasse la compétition. J'attends avec impatience le reste du tournoi. Brenden m'a essentiellement dit que je devais jouer chaque match comme si c'était mon dernier, que c'était la CONCACAF et qu'on ne savait jamais à quoi s'attendre. Chaque équipe sort et chaque équipe donne tout, vous devez donc vous assurer que vous êtes prêt et préparé mentalement, car chaque match est comme une finale.» Réalisant dans la foulée son match référence contre le Costa Rica, il marquera lors de la demi-finale contre le Honduras (3-0) puis en finale contre une surprenante République Dominicaine, il inscrira un doublé lors d'un festival 6-0.

Élu meilleur joueur du tournoi, il a glané son premier titre avec la sélection américaine deux ans après que son frère a remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF avec l'équipe à la bannière étoilée. Amené à un brillant avenir, il a notamment été acclamé par le coach des États-Unis U20 Mikey Varas : «Paxten a un énorme potentiel. Un talent est là, c'est évident, c'est un travailleur acharné et ce qui distingue Paxten, c'est qu'il est aussi très réaliste. Il sait qu'avec son équipe première, l'équipe première se porte bien, les gars devant lui marquent des buts. Il se présente donc à l'entraînement tous les jours, prêt à se battre pour une place. Et quand il est appelé, son objectif est de ne pas laisser passer sa chance. Mais il comprend aussi la réalité du football en équipe première. C'est donc formidable qu'il ait pu être ici et se lâcher un peu et nous voyons un avenir très brillant pour lui.» Alors que la route s'annonce encore longue et pleine d'embûches, Paxten Aaronson est néanmoins sur la bonne voie. S'il ne faudra pas s'écarter du chemin, il peut se nourrir du doux rêve de disputer la Coupe du monde 2026 au pays avec son frère Brenden. Pour cela, il doit continuer de marquer les esprits en club comme en sélection...