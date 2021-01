L'OM signe le gros coup Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille et André Villas-Boas ont enfin trouvé leur grand attaquant. Il s'agit d'Arkadiusz Milik (26 ans). Les Phocéens ont travaillé d'arrache-pied sur ce dossier et sont parvenus à convaincre les deux parties. Alors qu'il ne lui restait que six mois de contrat à Naples, où il était mis au placard depuis le début de la saison, le buteur international polonais, qui a prolongé son bail à Naples pour faire ce deal, a accepté de rejoindre les Olympiens sous forme de prêt avec une option d'achat évaluée à 8 millions d'euros plus quatre de bonus.

Après de longues péripéties, les Napolitains, eux, ont choisi d'ouvrir la porte à l'attaquant, qui n'avait été inscrit ni en Serie A ni en Ligue Europa cette saison. Mais cela n'a pas été simple puisque des derniers détails étaient à régler entre le Napoli et le joueur à savoir une amende pour la mutinerie, qui s'est déroulée l'année passée, et une histoire concernant les droits d'image du joueur utilisés pour ouvrir son restaurant.

Gros coup pour Longoria

« L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Napoli pour le joueur Arkadiusz Milik. Il s'est engagé avec le club olympien sous la forme d'un prêt de 18 mois avec option d'achat. Après Pol Lirola, Arkadiusz Milik est la seconde recrue olympienne du mercato hivernal », peut-on lire sur le communiqué officiel.

C'est le premier très gros coup de Pablo Longoria depuis son arrivée à la direction sportive de l'OM, la réputation de Milik n'étant plus à faire au regard de ses états de services à l'Ajax (32 réalisations en 52 matches d'Eredivisie) et au Napoli (38 buts en 93 matches de Serie A).