EdF U20 : la liste des 24 joueurs convoqués par Bernard Diomède

L’équipe de France U20 veut repartir de l’avant. Après un mois de septembre marqué par trois défaites consécutives face à l’Allemagne (0-1), l’Angleterre (1-2) et l’Italie (0-3), les Bleuets vont retrouver les terrains à l’occasion de leur deuxième rassemblement de la saison. Pour tenter de relancer la machine, Bernard Diomède a convoqué 24 joueurs pour un stage organisé au CNF Clairefontaine, du 9 au 15 novembre. Un rassemblement qui sera ponctué par une double confrontation amicale face au Danemark.

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Pour ce rassemblement, Bernard Diomède pourra notamment compter sur plusieurs jeunes talents évoluant dans les plus grands clubs français, à l’image de Noham Kamara (OL), Dimitri Lucea (PSG), Khalis Merah (OL), Tadjidine Mmadi (OM) ou encore Quentin Ndjantou Mbitcha (PSG). Plusieurs joueurs évoluant à l’étranger ont également été appelés, comme Darryl Bakola (Sassuolo), Marvyn Muzungu (Ajax Amsterdam) ou encore Mathys Angely (Wolfsburg).

La liste complète des 24 joueurs convoqués :

Gardiens : Martin James (FC Cologne), Mathys Niflore (Toulouse FC), Jules Stawiecki (AS Monaco).

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Défenseurs : Mathys Angely (VfL Wolfsburg), Axel Dodote (Pau FC), Noham Kamara (Olympique Lyonnais), Dimitri Lucea (Paris Saint-Germain), Marvyn Muzungu (Ajax Amsterdam), Idrissa Sabaly (Red Star FC), Bryan Song (FC Metz), Axel Tape (UD Levante).

Milieux : Darryl Bakola (US Sassuolo), Marius Courcoul (RAAL La Louvière), Tidiane Devernois (AJ Auxerre), Nadir El Jamali (AS Saint-Étienne), Khalis Merah (Olympique Lyonnais), Everton Pereira Da Silva (OGC Nice).

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Attaquants : Moustapha Dabo (FC Nantes), Soriba Diaoune (Lille OSC), Tadjidine Mmadi (Olympique de Marseille), Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport), Quentin Ndjantou Mbitcha (Paris Saint-Germain), Jahyann Pandore (FC Metz), Prosper Peter (Angers SCO).