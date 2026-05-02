Liga : avant le retour à Arsenal, l’Atlético rassure à Valence

À Mestalla, Valence a reçu l’Atlético de Madrid pour cette 34e journée de Liga dans une rencontre longtemps fermée. Les deux équipes ont proposé un match engagé mais pauvre en occasions en première période, chacune peinant à trouver des espaces dans des blocs bien organisés. Valence a tenté d’imposer du rythme, sans réussite, tandis que l’Atlético est resté discipliné et compact. À la pause, le score était logiquement nul et vierge dans un match assez fermé.

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En seconde période, les hommes de Simeone ont progressivement pris l’ascendant et ont fait la différence dans le dernier quart d’heure. Iker Luque a ouvert le score à la 74e minute, avant que Cubo ne fasse le break à la 82e minute sur une passe de Griezmann pour les Colchoneros, son but étant validé après intervention de la VAR. Solide jusqu’au bout, l’Atlético s’est imposé (2-0) à l’extérieur, faisant le plein de confiance avant la demi-finale retour face à Arsenal mardi soir en Ligue des Champions à Londres.