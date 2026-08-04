Manchester United : un nouveau prétendant veut réaliser un énorme coup avec Marcus Rashford

L’avenir de Marcus Rashford est loin d’être fixé. Après un prêt convaincant au FC Barcelone, l’attaquant anglais est revenu à Manchester United et espérait un nouveau prêt en Catalogne, mais les Blaugranas ont finalement renoncé à lever son option d’achat. Hansi Flick a d’ailleurs reconnu qu’il regretterait le départ de l’international anglais, auteur de prestations convaincantes sous ses ordres avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 rencontres, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Et concernant la suite de sa carrière, l’Anglais a regretté que son avenir soit toujours flou : « je vis au jour le jour. J’ai été très clair avec toutes les personnes concernées avant la Coupe du monde : je voulais que ce soit réglé avant. Si ce n’est pas le cas, je ne m’en occuperai pas avant la fin », a-t-il expliqué. Et selon les informations de The Sun, un autre prétendant est prêt à faire des folies pour le recruter. En effet, Fenerbahçe souhaite désormais profiter de la situation pour réaliser l’un des plus gros coups du mercato estival.

La suite après cette publicité

Fenerbahçe prêt à proposer un montant fou

Le club stambouliote aurait inscrit Marcus Rashford sur une liste restreinte de trois priorités offensives, aux côtés de Rafael Leão (AC Milan) et d’Ismaïla Sarr (Crystal Palace). Les dirigeants turcs auraient déjà pris contact avec les représentants de Marcus Rashford afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. Si les discussions avec Rafael Leão n’ont pour l’instant pas abouti, Fenerbahçe multiplie les pistes pour renforcer son attaque. Fenerbahçe veut offrir à son entraîneur Ismail Kartal un effectif capable de rivaliser avec Galatasaray dans la course au titre.

Troisième de la dernière Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre, Rashford ne compte toutefois pas se précipiter pour choisir sa prochaine destination. Mais selon le tabloïd britannique, Fenerbahçe serait prêt à réaliser un effort financier considérable pour convaincre l’attaquant de 28 ans de relever le défi du championnat turc et d’en faire la tête d’affiche de son projet sportif. Reste à savoir quelle sera la position de l’international anglais, qui arrive à un tournant pour la suite de sa carrière.