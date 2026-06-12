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CdM 2026 : quand l’Algérie s’essaye aux sports US dans le Kansas

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Lors de leur séjour dans le Kansas, les joueurs de la sélection algérienne se sont offert une parenthèse insolite en s’essayant aux sports de la culture américaine. Profitant des installations de pointe de l’université des Jayhawks, les Fennecs ont délaissé le ballon rond le temps d’une session pour tester leurs compétences au baseball, au basket-ball et au football américain.

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Cette expérience témoigne surtout de la cohabitation incroyable et spontanée qui s’est nouée entre la délégation algérienne et ses hôtes. En l’espace de quelques jours, les Fennecs ont été littéralement adoptés par la population locale, particulièrement enthousiaste et chaleureuse à leur égard. Désormais totalement acquise à la cause des Verts, la communauté du Kansas ne cache plus son soutien envers les Fennecs.

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